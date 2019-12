senai desocupação acre #

No Acre não há é um projeto de criação de empregos e de inclusão social por parte do governo….a prioridade é retirar direitos dos servidores públicos.

Da AR

[Mapa do Trabalho Industrial, do SENAI, aponta que estado precisa capacitar 13 mil trabalhadores, até 2023, para áreas como metalmecânica, construção civil e eletroeletrônica]

Se a taxa de desocupados chegou a 12,8% no Acre no terceiro trimestre deste ano, uma alternativa para quem busca uma vaga de emprego pode estar na qualificação profissional. Dados do Mapa do Trabalho Industrial, levantamento feito pelo SENAI, mostram que a demanda é de quase 11 milhões de trabalhadores em todo país até 2023.

Desse total, 13.555 serão necessários apenas para preencher as lacunas do mercado de trabalho acreano, com destaque para as áreas de metalmecânica, construção civil e eletroeletrônica, incluindo profissionais de nível técnico.

(…)

