Esse vídeo não tem o menor sentido…

Olhem a bobagem que diz o presidente desinformado, que 80% dos acreanos votaram…

-O sonho do Acre é antigo…uma saída para o Pacífico..

Só pode ser uma piada…

O Acre já tem uma rodovia direto para o Peru, Chile, Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile…Equador, Colômbia…

O que falta é aprofundar a relação comercial, social, cultural com o vizinho Peru…isso leva tempo mesmo…precisa de políticas visionárias.

Mas esse presidente do Brasil é tão alhures que talvez nem saiba que já existe uma ligação terrestre do Acre com o Pacífico..

E o pior: o senador MBittar faz de conta que também não sabe…

ka ka ka…

Esses três do vídeo aqui embaixo pensam que somos todos otários…

Vergonhoso o vídeo…

J R Braña B.

