Trabalhadores do Depasa não precisam se humilhar…

depasa cruzeiro #

..É contrário…!

O governo e a sociedade é que têm que agradecê-los pelo serviço essencial que fazem em ajudar a pôr água na torneira de suas casas, neste caso, em Cruzeiro do Sul.

Os trabalhadores são jogados na jaula do leão do governo do relho e depois são forçados a se humilharem por receberem a informação do pagamento do 13º salário…

Os apoiadores do oficialismo na mídia colaboram com isso…

Como se fosse um favor do governo pagá-los…

Este blogueiro de fim de mundo não cai nessa esparrela…

E segue solidário aos trabalhadores do Depasa de Cruzeiro…

Sem humilhação.

Ah…e não vou pôr os vídeos….

E se pusesse seria apenas o primeiro…me bastaria.

J R Braña B.

