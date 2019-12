gov 13º #

O neoliberalismo (o capitalismo no ápice da desigualdade) planeja mais um golpe nos assalariados do Brasil com o fim do 13º.

Agora vai ficando claro para milhões que o governo Bolsonaro foi guindado ao poder para destruir o pouco da garantia social que existia no país e que foi construída no pacto de 1988, com Constituição.

Assista o deputado Paim Paim (PT-RS):

MAIS UM DIREITO QUE PODE SER RETIRADO! @paulopaim alertou sobre o risco do trabalhador perder o 13º salário, já que a proposta de Bolsonaro está em discussão no Congresso. Confira! pic.twitter.com/z11x7I62Os — PT no Senado (@PTnoSenado) December 15, 2019

