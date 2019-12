cartão #

Como aproveitar as promoções de fim de ano com o seu cartão de crédito sem se complicar?

Muitas pessoas se complicam no fim de ano comprando no cartão de crédito.

Para não se endividar, é preciso escolher o cartão de crédito, optando por cartões sem anuidade e ficando de olho nas promoções de lojas confiáveis em liquidações de fim de ano.

Comprar no cartão de crédito é ótimo. Você faz a compra e só se preocupar em pagar posteriormente, pode parcelar em diversas vezes sem juros, o que não para o vendedor na hora da compra são argumentos para lhe empurrar uma venda.

O problema é que as compras acumuladas no cartão podem gerar dívidas, e iniciar o ano com dívidas nunca é bom! Sair comprando para depois se preocupar em pagar não é uma boa ideia, as dívidas podem virar uma “bola de neve” quando fazemos isto.

Para lhe ajudar a fazer suas compras de fim de ano com consciência e sem se complicar no cartão de crédito, listamos algumas dicas importantes, confira abaixo:

Opte por compras com cartões sem anuidade

Por conta da forte concorrência, atualmente não é difícil encontrar cartões sem anuidade no mercado, e é por eles que você deve optar para as suas compras de fim de ano. Isso gera menos custos nas suas próximas faturas e facilita o pagamento.

Compare os cartões



Nunca queira cartões de crédito por impulso. O ideal é que você separe um tempo para comparar as ofertas. Hoje em dia, os cartões oferecem benefícios e recompensas para seus clientes como descontos, milhas aéreas, etc.

As operadoras de cartão costumam oferecer boas promoções para os clientes no final do ano, essa é a oportunidade de diminuir as taxas em suas compras e diminuir os riscos de inadimplência. Com parcerias com lojas e empresas de serviços, é possível conseguir bons descontos nas compras.

Faça uma lista de compras



Para não se endividar e ainda deixar de comprar produtos que você realmente precisa, a dica é fazer uma lista de compras. Dessa maneira, você pode numerar todos os produtos e listar as prioridades.

Esse é o primeiro passo para economizar nas compras de fim de ano. Depois de fazer a lista, você pode começar a acompanhar os preços para comparar as ofertas e fazer as melhores escolhas em suas compras.

Compare os preços e escolha comprar por lojas confiáveis

Comparar os preços é a melhor saída para economizar no fim de ano. O primeiro passo é fazer uma lista com as lojas confiáveis e com boas ofertas.

Para isso, entre em sites de referência como o Reclame Aqui e o site do Procon da sua cidade.

Estes sites costumam dar notas e fazer listas com os sites de melhor reputação do mercado. Assim, você pode garantir que está comprando em lojas confiáveis, que resguardam seus dados e que realmente fazem ofertas reais nas liquidações de fim de ano.

Existem diversos sites na internet, onde é possível comparar os preços de produtos iguais e semelhantes, em diferentes lojas. Dessa maneira, você pode facilitar a sua busca e começar a comparar os preços meses antes do ano acabar.

Se cadastre nos sites das suas lojas preferidas



Todos temos lojas preferidas, e uma das maneiras de aproveitar promoções mais vantajosas no fim de ano, é essencial se cadastrar na newsletter e no hotsite das promoções de fim de ano.

Dessa maneira, podemos receber promoções exclusivas por e-mail, com descontos e condições de pagamento ainda mais atrativas. O cadastro é essencial para a fidelização de clientes, e por isso as lojas investem em

promoções ainda mais vantajosas para os cadastrados.

Estipule um orçamento



Definir um orçamento é essencial para não se complicar no cartão de crédito. Para isso, faça as contas e veja qual é o valor máximo disponível para compras à vista e parceladas no cartão.

Com isso, você terá um controle maior sobre as suas contas. Veja diariamente e após a cada compra, o valor da fatura atualizada no aplicativo do cartão.

Dependendo do serviço, você também consegue definir o limite do cartão para as compras de fim de ano, assim você não consegue ultrapassá-lo.

Dessa forma, você pode garantir que as compras podem ser pagas por você nos meses seguintes. Essa é a melhor maneira de ficar tranquilo e diminuir os riscos de inadimplência nas compras.

Não tem muito mistério para evitar o endividamento no cartão. Precisamos estar conscientes de nossas capacidades e resistir a certas tentações. Lembre-se que você também pode fazer compras ao longo do ano. Assim, você consegue equilibrar suas contas, comprar o que você deseja, e não endividar no cartão.

E optando por cartões que ofereçam descontos com diversos parceiros, sem taxas e anuidade, você terá como realizar compras vantajosas durante o ano seguinte, mesmo sem grandes liquidações. Os descontos e as recompensas do cartão continuam sendo mais vantajosos em todas as estações.

