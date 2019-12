matrículas #

As matrículas no ensino médio em escolas públicas no Brasil caíram em 2019 e tiveram o pior desempenho entre todas as etapas do ensino básico em relação ao verificado no ano passado, de acordo o Censo Escolar. Foram 6.192.819 alunos matriculados no ensino médio. O número é 4,34% inferior ao registrado em 2018, com 6.462.124 estudantes inscritos nesta etapa.

Só retrocesso: matrículas no ensino médio caíram em 2019 https://t.co/6FWdq4IaTZ — DCM ONLINE (@DCM_online) December 30, 2019

