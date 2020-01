acre existe #

…Bem, este blog já perguntou o que faz a secretaria de Turismo do Acre? (não somente do governo atual)

Enfim, agora se sabe o que esse setor eficiente do governo GladsonC começa pôr em prática após um ano.

Segundo a titular da pasta, ‘há uma grana de emenda parlamentar’, e ela, a secretária – decidiu fazer uma ‘pesquisa‘ na internet para saber o que os navegantes acham de criar um portal na cidade…

Por ela, instalaria uns monstrengos de cinema como atrativo na entrada de Rio Branco….(é o efeito Véio da Havan e sua engenhoca de pedra).

Tudo, na visão oficialista – para contrapor o preconceito de que o Acre não existe…porém, agora existiria e com dinossauros.

Como este abaixo…(a ex-prefeita de Sena vai ficar com inveja,…numa praça do município, nos idos de 90 – ela instalou umas araras e onças de fibra colorida e outros bichos…mais original que dinossauros…mesmo assim, a comunidade tirou sarro da iniciativa)

‘Me poupe, se poupe e nos poupe!’ (Milton Mota, pensador)

No governo (não é só no governo) há uma ideia equivocada sobre Turismo no Acre….na cabeça de muita gente, turismo só pode estar vinculado à praia, mar, neve, montanhas, muralha, cassinos, torres, parques de diversão e, agora, dinossauros…como não há nada disso no Acre…’vamos copiar!’

Nunca pensaram em atrair visitantes para o Acre construindo educação de excelência (incentivo com grana para estudar e ensinar), saúde de excelência, desenvolvimento social de excelência…um Estado sem pobreza, sem pedintes nas esquinas, sem velhinhos empurrando carrinhos de picolé e pipoca…sem analfabetos...um Estado digital/tecnológico…avançado em ciência…etcc…etccc.

(alguém já propôs que o Rio Acre poderia e pode ajudar a atrair visitantes…)

Nunca pensaram em plantar árvores nas ruas (nem seguir fazendo calçadas de passeio)…para as pessoas caminharem à sombra por toda uma avenida…que charme seria…seria uma atração turística e um requinte ambiental….pelo contrário, nem as poucas ciclovias são cuidadas em Rio Branco.

(sequer as paradas de busão são dignas na capital do Acre…criem paradas interessantes…inteligentes (pontos de encontro rápidos)…funcionais…isso atrai visitantes…lembram do governador GladsonC sentado, esparramado no chão num ponto de trem na Itália? esperando o transporte público???? …experimente fazer isso num ponto de ônibus em Rio Branco

Esses jênios do Turismo local nunca imaginaram (junto com seu governo) transformar o transporte público local em excelência….busão confortável, limpo, com ar devido ao calor, internet e tarifa livre para todos, grátis,….subvencionado pelos impostos…para evitar que esse trânsito ridículo de Rio Branco piore mais a cada dia…

(bondes, VLTs, nas ruas de Rio Branco…facilitando a mobilidade coletiva diariamente…grátis…alguém pensou?…isso geraria qualidade de vida e curiosidade com o Acre)

Nunca imaginaram uma cidade cultural…bares temáticos, pequenos teatros, casas de músicas, leituras, internet grátis, bibliotecas virtuais nos bairros…com incentivo de grana para quem quisesse investir…

Rio Branco se quiser pensar em turismo tem que agir para mudar o nível de vida da maioria das pessoas…o que chamaria turista (e $$$$$$$$) seria alta qualidade de vida, alto desenvolvimento humano, cidade organizada, prosperidade para todos, pessoas vivendo bem…com dignidade…aproveitando a potencialidade que esta região quente e úmida da Amazônia oferece.

(não vou nem falar da Floresta [artesanatos/indústria, cultura indígena, museus descuidados], que nunca foi aproveitada como deveria para ser atrativa aos olhos de fora e de dentro…claro, da floresta só enxergam a exploração de madeira e uns poucos ganham com isso).

Turismo deveria ser uma pasta primordial de qualquer governo…(deve estar relacionado à educação, saúde, desenvolvimento econômico e social…meio ambiente…compreender isso é básico)

O que também gera turismo é saber que numa cidade, num Estado e país as coisas funcionam…que os nativos vivem bem e são felizes…Felicidade gera turismo!…Felicidade humana!…ninguém quer investir num pacote e visitar um Estado, uma cidade ruim, triste, pobre e que maltrata a maioria de seus habitantes com uma vida indigna….

(quando pensamos na Noruega, Dinamarca, Bélgica….pensamos em quê?…em desenvolvimento humano..qualidade de vida…ninguém diz que quer ir pra lá para ver a neve, sentir frio, andar de bicicleta, comer chocolate ou tomar cerveja…todo mundo que pensa nesses países pensa na qualidade de vida dos seus seres)

Portanto, não tentem copiar modelos…os piores modelos…

Se esforcem em construir um Acre justo, digno, humano e feliz.

Dinossauros, secretária…???!

Bastam os nossos…!!!.

J R Braña B.

(postado byMariaLúcia)

