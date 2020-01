previdência fr #

Unidade dos trabalhadores na França derrota aumento da idade para aposentadoria que o governo queria.

A proposta previa aumentar a idade mínima para 62 e 64 anos.

França cede a sindicatos e retira aumento de idade mínima da Previdênciahttps://t.co/Cu5khOtruW — Valor Econômico (@valoreconomico) January 11, 2020

PS: aqui passou tudo…sem compreender as futuras/atuais consequências, os trabalhadores do Brasil não se mobilizaram para impedir a aprovação do fim da aposentadoria pública. (oestadoacre)

