artigo kairo #



O atual Presidente e seu flerte com o Nazifascismo

Por Kairo Ferreira de Araújo

É necessária uma breve explicação do que foi e é o regime nazifascista, que nasce como uma ideologia e um movimento político no século passado (XX), sendo preciso, em 23 de março de 1919, quando Benito Amilcare Andrea Mussolini criou e liderou o Partido Nacional Fascista, tornando-se, depois de uma série de acontecimentos, primeiro ministro da Itália em 1922.

Essa ideologia caracterizou-se pelo culto a personalidade de um líder forte, o nacionalismo exacerbado, xenofobia, ataque a imprensa, a intelectuais independentes e terrível perseguição a grupos minoritários, como judeus e estrangeiros. O Mussolini a época era chamado pelos italianos de Dulce (líder em italiano), assim como o Hitler chegará a ser chamado na Alemanha Nazista por Führer, que tem significado semelhante ao titulo de Dulce do congênere italiano.

Tanto na Alemanha quanto na Itália da época, esse regime autoritário foi posto em prática, chegando ao ápice da crueldade humana nos campos de concentração nazistas da Europa da segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), com Alemanha de Hitler sendo a versão mais extremada e violenta desse terrível regime.

No dia 16 de janeiro de 2020, o então Secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim, divulga um vídeo em suas redes sociais, absolutamente insano e infeliz para dizer o mínimo, ele parafraseou o que era considerado por muitos, o braço direito do Hitler, o Ministro da Propaganda da era do Führer, Paul Joseph Goebbels.

Não sei se vocês notaram, embora ninguém possa chamar esse atual governo de Nazifascista, é inegável que ele guarda semelhanças assombrosas com o regime totalitário do século passado, parece que o Ex-Secretário queria fazer um teste, bem no estilo vai que cola, o digníssimo presidente dessa nossa capenga República, inclusive cogitou não demitir esse cidadão e no dia anterior havia elogiado essa pobre alma, mas devido a repercussão nacional e internacional, acabou cedendo a pressão de setores políticos e sociais.

(autor: Kairo de Araújo)

PS: sobre Goebbels – video

O ministro de Hitler que inspirou o secretário de Bolsonaro foi das figuras mais monstruosas do nazismo. Joseph Goebbels foi um antissemita raivoso que colocou o povo judeu como inimigo a ser aniquilado. Ele que inventou a máxima: uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. pic.twitter.com/T20kBDPvkf — Humberto Costa (@senadorhumberto) January 18, 2020

(postado byMariaLúcia)

webrádio oestadoacre – na nuvem para você ouvir de qualquer lugar…

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre…no mesmo segundo que é publicada….