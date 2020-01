gov acre #

Em coletiva, governo anuncia investimentos na Saúde, Segurança e Educação

Durante entrevista coletiva à imprensa, o governo fez o anúncio da instalação do gabinete de gestão de crise. A partir de agora, todas as ações e procedimentos operacionais ficarão sob o direcionamento da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Grandes investimentos que somam R$ 51 milhões também foram anunciados para equipar e modernizar as forças policiais.

Entre as novas medidas adotadas estão os procedimentos de investigação e conclusão de inquéritos, que contarão com a efetivação de escalas de 100% do efetivo da polícia Civil por meio de mutirão.

Todos os presídios acreanos passarão por minuciosas revistas para identificar locais vulneráveis e fazer buscas de materiais ilícitos entre os detentos. Sobre a recente fuga ocorrida no Complexo Penitenciário de Rio Branco, equipes foram designadas para investigar a responsabilidade cível e criminal em relação ao episódio. Quatro equipes permanentes do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) seguem nas buscas para recapturar os foragidos.

O governador Gladson Cameli citou sua recente visita a maior feira de armamentos do mundo e anunciou a compra de R$ 5,9 milhões em armas de ponta para as polícias. O gestor rebateu seus opositores e afirmou que ele e sua equipe de governo tem feito grandes esforços para melhorar a Segurança Pública.

“Não estamos de braços cruzados diante dessa situação que estamos vivenciando na Segurança Pública. Já chamamos quem fez concursos públicos e estamos reestruturado a Segurança Pública do nosso Estado.

