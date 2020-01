professores #

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou nesta quinta-feira que o impacto do aumento do piso salarial dos professores da rede pública de educação básica será considerado nas discussões do pacto federativo.

(…)

Senador MBittar (relator da PEC do Pacto Federativo), que é 100% identificado com a política de Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, segundo suas próprias palavras.

-Tenho total sintonia com a agenda do [ministro da Economia] Paulo Guedes. Se depender de mim, apresento [o relatório] com desvinculação total (senador MBittar)

(…)

Agenda a que se refere MBittar, além do modelo ultraliberal de direita do governo Bolsonaro/Guedes que ele assina embaixo – é a desobrigação dos Estados e Municípios darem reajuste ao piso dos professores estabelecidos pelo orçamento do governo da União…o parlamentar apóia a desvinculação orçamentária, o que prejudica, óbvio, o magistério em todo o país.

Ou seja, MBittar apóia autonomia para governadores e prefeitos fazerem o que bem entendem (arrocharem ainda mais) com o salários (piso) de professores.

-Entendo que devemos devolver a gestores locais sua prerrogativa – disse.

MBitar poderia ajudar para que o governo federal, o seu governo, viabilizasse governos estaduais e prefeituras a melhorar o nível salarial da Educação…mas não é isso…

E, concretamente, o senador MBittar demonstra, não se sabe o motivo – aversão a professores e à Educação.

O que explica esse comportamento?

MBittar, de verdade, optou por um caminho político sem volta.

No momento mais especial da sua carreira política: o Senado.

Em tempo: os professores do Acre vão aceitar tudo calados…óbvio! (v)

