professores #

Professores no Maranhão, um Estado tão ‘pobre’ quanto o ‘pobre’ Acre…

Do governador Flávio Dino

Novo piso de remuneração para professores 40h no Maranhão deve passar para R$ 6.358,96. Proposta será enviada hoje para Assembleia Legislativa. Lembro que valor nacional é R$ 2.886,24.

Fundeb aos salários

Tomei a decisão de repassar 100% dos valores do FUNDEB para a folha de salários, e complementar com recursos próprios do Estado. A essência da aprendizagem reside nos professores. Dessa decisão resulta reajuste de até 17,5% nas menores remunerações (piso).

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 3, 2020