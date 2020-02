gasolina #

Você que paga o botijão de gás a 90 ou R$ 100 no Acre (e no Brasil) e votou no mito, bata palma e faça arminha…

Você que paga R$ 5, 6 e até R$ 8 pelo litro da gasolina no Acre também bata muitas palmas para o seu mito presidente de estimação…

A Petrobras está anunciando o pagamento de mais de R$ 3 Bi de Dólares para os seus acionistas…(os malandros parasitas que não produzem nada, mas ficam com a riqueza do país)

Garanto que não há ninguém no Acre que seja acionista da Petrobras (talvez uns dois ou três endinheirados, no máximo).

Entendeu agora por que o preço da gasolina está nas alturas…?

(É política antipovo adotada pela Petrobras/Bolsonaro, estúpido!)

Como diz o Fernando Horta, faz arminha e grita: ‘Eu sou otário’

Petrobras prevê pagar US$ 3 bi em dividendoshttps://t.co/DpMeOZLNyO — Valor Econômico (@valoreconomico) February 20, 2020

J R Braña B.

