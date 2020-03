Coronavírus: pesquisadores de universidade pública orgulham país

coronavirus genoma #

Pesquisadoras da USP – que o governo Bolsonaro diz que só sabem fazer balburdia e plantar marihuana/canabis – mostram a importância da universidade pública, a mesma que o MEC atualmente e seu minixtro da Educasssão querem enfraquecer.

É orgulho que chama? Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da USP, e Jaqueline de Jesus, pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP e bolsista da Fapesp, lideraram pesquisa recorde que ajuda a entender origem da epidemia do coronavírus. pic.twitter.com/WUV0TwFuQg — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) March 1, 2020

Repercussão – do cientista Miguel Nocolelis

Emocionante! Parabéns Ester e Jaqueline! Extremamente emocionado c/ este feito espetacular. Dra Ester foi minha “veterana” na Faculdade de Medicina e no grande CAOC! Conquista histórica da ciência brasileira e do também histórico Instituto de Moléstias Tropicais USP https://t.co/eyEJmLRmIT — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) March 1, 2020

Na Carta Capital…

Em média, pesquisadores de outros países ao redor do mundo têm levado 15 dias para obter o mesmo resultado dos cientistas brasileiros. Saiba mais: https://t.co/cfYn8rIqPq — CartaCapital (@cartacapital) March 1, 2020

Genoma – o que é

•Conjunto de todos os genes (informações) de uma espécie de ser vivo.

Sequenciamento de Genoma ou DNA

O sequenciamento é a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases (contidas no DNA, se encontram. Quando se diz que um genoma foi sequenciado queremos dizer que foi determinada a ordem que as informações (genes) estão colocados no genoma

Sequenciamento de genoma, por IFSC da USP

Por que seqüenciar genomas?

• O seqüenciamento de genomas é o primeiro passo para obter uma descrição

completa da composição molecular de cada organismo, pois todas informações

necessária para construção estão presentes no DNA genômico (Entretanto a

interpretação estas informações ainda é um problema)

• Comparação de genomas de diversos indivíduos permitira correlacionar

características e síndromes com mutações de determinados locus do genoma

(mesmo que não tenhamos idéia da função deste locus)

• Comparações entre genomas de espécies próximas permite o melhor

entendimento dos mecanismos de evolução de genomas

• Um melhor conhecimento do genoma permite com que manipulemos este com

maior facilidade