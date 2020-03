eleições sena #

Jossandro Cavalcante, vereador em Sena, deve oficializar na segunda-feira a sua desfiliação do PSDB de Rocha-Toinha-Zé Vieira e firmar com cores branco-azul-vermelho a ficha do PDT.

-Sim, oficializo minha desfiliação do PSDB na segunda-feira…agora sou do PDT e serei candidato a prefeito de Sena Madureira – disse a oestadoacre

-Fui enganado pelo PSDB – afirmou Jossandro, para completar:

-Não tenho cargo algum no governo.

Bem, agora o jogo começa de fato em Sena Madureira.

Um nome do PDT (que pode vir a reunir todo o espectro da ex-Frente Popular) para a disputa da prefeitura da cidade.

Jossandro já começou os contatos com os antigos dirigentes da ex-Frente Popular.

Se souber dar o recado, cativar corações/mentes e a cidade entender….

Quem sabe o município tenha uma chance…

J R Braña B.