taboada cantor entrevista #

É o que defende o compositor independente Sérgio Taboada, que já foi deputado estadual no Acre e hoje vive em São Paulo….oestadoacre bateu um papo com ele…

É uma surpresa hoje o posicionamento de Sérgio Taboada, autor da música ‘Escada’ que defende o Amor como a solução para o Brasil e a humanidade.

Ele está lançando uma nova canção de sua autoria que defende armas nas mãos das pessoas, o chamado ‘excludente de ilicitude’ os ‘snipers’ e até uma revolução para mudar o Brasil.

–Não podemos aceitar a cultura da corrupção, da violência e do autoritarismo. Temos que enfrentar com coragem as atitudes criminosas de agentes políticos sejam do Congresso, do Judiciário e do Executivo. O povo brasileiro já está cansado de ser enganado! Chegou o momento de se armar verdadeiramente com arma de grosso calibre que realmente seja capaz de destruir a ignorância e esse estado de coisas – afirma Taboada.

oestadoacre – Taboada você mudou de ideia quanto a questão de que o Amor entre os seres humanos é a única solução para nossas sociedades?

Sérgio Taboada – Braña, eu ainda acredito no Amor que para mim não é um sentimento, mas um estado de consciência que inclui tolerância, solidariedade e compaixão como a nossa única alternativa. Mas não um falso Amor, insípido. Acredito no Amor que transforma e quer mudar a vida das pessoas e a sociedade em que vivemos.

oestadoacre – O Amor não é fundamentalmente tolerância, respeito, acolhimento e paz, entre outras coisas?

Sérgio Taboada – O Amor é tudo isso, mas ele não tolera a desigualdade, o preconceito, não respeita a mentira e nem quer a paz dos cemitérios. Jesus Cristo, o mestre do amor, não era omisso. Pelo contrário. Combateu as injustiças, enfrentou os fariseus, acolheu Maria Madalena perseguida e apedrejada e deu até umas boas chicotadas nos vendilhões do templo. Se ele voltar vai faltar chicote (risos…)

oestadoacre – Mas você está defendo nesta música que a população seja armada. Não é contraditório?

Sérgio Taboada – Acredito que não. Fiz a letra desta música após pensar muito. Estou convencido que a população precisa ser armada completamente inclusive as crianças, por que não? Nossos filhos, a juventude e o povo em geral não podem continuar desprotegidos

oestadoacre – Espera aí. Desculpe-me, Taboada, mas essa sua proposta é inconsequente e irresponsável e…

Sérgio Taboada – (interrompendo) Pois eu defendo que o porte dessas armas seja tirado inclusive nas escolas, nos bairros. Aliás, as armas devem ser distribuídas gratuitamente também nesses lugares.

oestadoacre – Você não está bem da cabeça …

Sérgio Taboada – Meu caro, não podemos aceitar a cultura da corrupção, da violência e do autoritarismo. Temos que enfrentar com coragem as atitudes criminosas de agentes políticos sejam do Congresso, do Judiciário e do Executivo. O povo brasileiro já está cansado de ser enganado! Chegou o momento de se armar verdadeiramente com arma de grosso calibre que realmente seja capaz de destruir a ignorância e esse estado de coisas

oestadoacre – Te conheço. Você só pode estar brincando ou tetando me pregar uma peça.

Sérgio Taboada – Não Braña, não é uma peça. Você sabe que a linguagem é simbólica e eu estou usando isso para chegar ao coração e mente das pessoas. A arma que eu defendo é a poderosa ‘Arma da Educação’. É a ‘bomba atômica’ capaz de aniquilar a ignorância, a violência, a corrupção e a desigualdade. A Educação é capaz de transformar pequenas nações em gigantes tecnológicos, ricos e prósperos. Imagine o que não fará com um país do tamanho do Brasil! Nos tornaremos uma superpotência mundial em poucos anos.

oestadoacre – (risos) – Ufa! Teria tomado um grande susto se essa conversa não fosse uma forma criativa que combinamos para você falar da sua nova canção que defende a Educação e o Amor como solução para tudo. Mas agora Taboada, já que revelamos nossa intenção, explique a simbologia do ‘excludente de ilicitude’ e ‘Snipers’

Sérgio Taboada – Calma Braña meu amigo de longa data e lutas, vamos esperar as pessoas ouvirem a música que elas entenderão (risos). Apenas deixo uma pergunta. Snipers são aqueles atiradores de elite. Franco atiradores. Quem na educação são os snipers? Ficou fácil, certo? (risos) E quero deixar um desafio para todos. Que encham suas redes sociais com fotografias suas, de seus familiares e amigos com livros nas mãos, por perto ou apontando fazendo arminha como fiz aí e publiquei…(risos)

Para ouvir a música ‘Revolução – Overdose de Educação’, clique no vídeo abaixo

Ou acesse o instagram do Taboada