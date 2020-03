Coronavírus: Sec de Educação paga para ver (nota)

coronavírus see #

A secretaria de Educação do Acre informa que, por enquanto, não vai suspender as aulas…traduzindo: não entendeu que é preciso evitar aglomeração…

Justificativa da SEE: ‘Não há ainda nenhum caso de coronavírus no Acre’.

No Maranhão também não há nenhum caso ainda, porém, sintonizado com o mundo, o governador Flávio Dino ordenou suspender as aulas (por 15 dias e depois fará nova avaliação) e pedir para as pessoas ficarem em casa…ou seja, o Maranhão não quer pagar para ver…

Nota da Secretaria de Educação do Acre divulgada em grupos das escolas

Comunicado da SEE

Assunto: paralisação das aulas.

Senhores gestores, diante dos inúmeros questionamentos sobre paralisação das aulas devido a pandemia do COVID-19 (Coronavírus), solicitamos que comuniquem aos pais que nesta semana as aulas não serão suspensas. Todavia os pais que não se sentirem seguros para encaminhar os filhos à escola, por medida de segurança, durante esta semana, poderão decidir por encaminhá-los ou não. Ressaltamos que até o presente momento, em nosso estado, não há registros de infectados, entretanto todas as medidas de prevenção, recomendadas pelo Ministério da Saúde devem ser seguidas. O comunicado é valido até ulterior deliberação.

Em tempo:

J R Braña B.