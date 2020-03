dep edvaldo #

O deputado Edvaldo Magalhães apresenta projeto na Aleac que proíbe que a Energisa e Depasa cortem por 90 dias a energia e água no Acre. Justificativa: a pandemia do coronavírus que já atinge o Acre com três casos confirmados.

Governo deve orientar sua base votar a favor, imediatamente..

Em tempo: governo do Acre precisa ajudar com cestas básicas (produtos essenciais) famílias vulneráveis em todo o Estado…urgente!

Em tempo: governo federal precisa agir para ajudar a população financeiramente….(200 Reais do Paulo Guedes/Bolsonaro é esmola por três meses…poderia ser ao menos 1 salário mínimo…nos EUA o governo está enviando cheque de Mil Dólares – Mais de R$ 5 mil – a cada família)

J R Braña B.