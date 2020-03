bolsonaro planalto #

Esse é um governo desastrado e o Brasil precisa se livrar (do vírus e de Bolsonaro) o mais rápido possível –

J R Braña B.

The Intercept_

QUEM VÊ DE FORA não imagina, mas 3.234 pessoas trabalham no Palácio do Planalto, onde despacham Jair Bolsonaro e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O general está infectado pelo coronavírus, assim como outros 17 integrantes da comitiva presidencial que foi aos EUA e confraternizou com o presidente americano, Donald Trump – com direito a calorosos apertos de mão.

Em tempo: Bolsonaro se nega a mostrar resultado do seu exame