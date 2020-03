fiéis$$$$$ #

Domingo sem ninguém nas ruas de Rio Branco…pero…

Do pastor progressista Ricardo Gondim

Me perguntam se me tornei ateu.

Sim.

Ateu do Deus do neocalvinismo.

Ateu do Deus do Deus soberano que tudo controla.

Ateu do Deus que se vale de rosa ungida, vassourinha santa.

Ateu do Deus que precisa de nossas preces para vencer os demônios territoriais.

— Ricardo Gondim (@gondimricardo) March 22, 2020