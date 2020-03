cruzeiro ovos #

Fraude é o nome…crime contra a economia popular!

Em tempo: vai ficar por isso mesmo? Os parasitas e sanguessugas de sempre se dando bem com a desgraça da maioria.

Em tempo 2: vamos aguardar quais são as medidas do governo GladsonC para superar os problemas da economia (as famílias devem ser apoiadas em primeiro lugar)…que não venha dar mais dinheiro para quem não precisa, como está fazendo Acabolsonaro com os bancos.

J R Braña B.