demagogia líder aleac # Depois de isolar-se como líder do governo na Assembleia legislativa e contabilizar para si uma derrota com votos inclusive da base oficialista na aprovação do PL-Suspensão-Consignados, a liderança ainda de GladsonC aparece nesta segunda-feira tentando sair das cordas com uma proposta demagógica….completamente politiqueira.

Todos sabem que os políticos no Acre (no Brasil) fazem parte de uma casta privilegiada e que seus ganhos, comparados com os do povo – são infinitamente superiores…

Porém, não será com empulhação (enganação) que vai se resolver o problema da falta de recursos para enfrentar a pandemia do momento.

Também não será com uma proposta vingativa contra os 23 parlamentares estaduais que a solução dos problemas vai aparecer…

…até porque nem é esse o interesse (resolver os problemas da pandemia) do autor da proposta…o interesse real é tentar constranger os outros parlamentares diante da opinião pública que, desatenta, e sedenta por sangue, pode até, parte dela – cair nessa lorota.

Há seres que se especializam em cavar poços…

J R Braña B.