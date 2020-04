servidores #

Dep Edvaldo – autor do PL que suspende a cobrança dos empréstimos consignados por 90 dias

O nosso projeto de lei é claro: suspende as cobranças e faz com que as parcelas suspensas por conta da pandemia sejam quitadas ao final do contrato, sem juros ou multas.

O que os bancos querem é forçar o servidor a uma renegociação. Este não é o objetivo da lei aprovada por nós na Aleac. Por isso, dizemos: sanciona governador Gladson Cameli.