Gladson Cameli pede apoio do ministro da Infraestrutura para execução de R$ 1 bilhão em obras

Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, o governador Gladson Cameli segue focado no desenvolvimento do Acre e melhorias que beneficiem a população. Durante videoconferência com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, nesta quarta-feira, 15, o gestor solicitou o apoio do governo federal para a execução de grandes obras ainda em 2020 e prioridade na aprovação de novos projetos voltados para a infraestrutura.

Para 2020, o planejamento do governo acreano é colocar em prática um audacioso pacote de obras que supera a cifra de R$ 1 bilhão. Entre as principais intervenções, estão viadutos, pontes, recuperação de aeródromos, reforma de diversos prédios públicos, manutenção de ramais, anel viário de Brasileia e Epitaciolândia e a nova orla de Rio Branco.

