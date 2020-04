governador #

Governador GladsonC em entrevista anuncia dois hospitais de campanha (na capital Rio Branco e em Cruzeiro do Sul)

-A minha maior preocupação é com as pessoas. Por isso, o governo está seguindo todas as orientações da OMS [Organização Mundial da Saúde], e salvar vidas é a nossa principal prioridade. Se tomarmos todos os cuidados, eu tenho certeza que o coronavírus vai passar e a vida vai continuar”

-Estamos trabalhando para equipar nossos hospitais no pior cenário que nos foi apresentado. Vamos montar dois hospitais de campanha: um em Rio Branco, ao lado do Into, e outro em Cruzeiro do Sul, no Hospital do Juruá