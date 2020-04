Nassif: ‘Moro recebeu dinheiro para apoiar Bolsonaro?’

O mais provável é que Sérgio Moro quisesse um seguro contra eventual demissão, quando ele se veria privado dos proventos de Ministro e da aposentadoria de juiz. Mas não bate. Ele tem formação de advogado, a esposa é sócia de escritórios de advocacia. A alegação de que seria para amparar a família cabe em qualquer proposta de suborno. Basta o sujeito alegar que fez aquilo para garantir a família.

O que houve, de fato, é que Moro vendeu seu passe de avalista do governo Bolsonaro. Quanto foi? Quem pagou?

Ao trazer o tema em seu pronunciamento, provavelmente Moro estava apenas se antecipando a eventuais indiscrições de Bolsonaro. Ou a comentários maliciosos de que o dinheiro teria sido pagamento dos serviços prestados nas eleições – como divulgar o vídeo de Pallocci dias antes das eleições.

Seria interessante que a imprensa amiga de Moro levantasse mais dados sobre essa pensão. Seria uma maneira de comprovar (ou não) que ele não vendeu seu apoio a Bolsonaro.

(Luis Nassif, GGN)

Em tempo: Bolsonaro e Moro jogaram no mesmo time…um criou o outro…Moro gerou o ovo que deu em Bolsonaro e o fracasso civilizatório do Brasil…agora, seria muito interessante que Bolsonaro contasse tudo que sabe de Moro…e Moro contasse tudo que sabe sobre as investigações da família do condomínio ‘Barra Pesada’…para que o Brasil possa se livrar dos dois.

– J R Braña B.