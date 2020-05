sintesac saúde acre #

ASCOM/SINTESAC

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC) reconhece o esforço do governo durante período de pandemia do Coronavírus (COVID-19), e agradece pela iniciativa do governo após o nosso pedido em ampliar o adicional de insalubridade, concedendo um plus de 100% a quem já recebe, mas lamenta muito que a emenda que estendia o benefício a todos, inclusive quem não ganha insalubridade, mas, estão expostos e com suas vida em risco, não tenha sido aprovada na ALEAC, a respectiva emenda, foi barrada, pelos parlamentares, José Bestene (PP), Chico Viga (Podemos) e Cadmiel Bonfim (PSDB), prejudicando, mais de 1500 servidores.

“Visando corrigir essa injustiça, estaremos impetrando uma ação judicial para garantir o benefício a todos, que hoje sofrem expostos a todos os riscos, inclusive o COVID-19”, disse Adailton Cruz, presidente do SINTESAC.

(…)

Em tempo: nesse campo de luta, Sintesac, o governo vence fácil porque tem mil e um recursos a utilizar…

– J R Braña B.