into acre #

(Gov do Acre)

Gladson Cameli acompanha chegada dos primeiros pacientes com Covid-19 ao Into

Por volta das 17 horas desta quinta-feira, 7, o segundo paciente com coronavírus deu entrada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). O senhor de 54 anos de idade ocupou um dos 11 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do novo hospital de referência no tratamento da doença, em Rio Branco, e já conta com os melhores equipamentos e profissionais à sua disposição.

(…)

Em tempo: Sen Petecão: ‘Sou contra o fechamento total (lockdown)’