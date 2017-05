Últimas de Sena:….faltou pimenta na câmara (entrevista com o novo vereador)

Hoje foi noite de sessão na câmara de vereadores do principado.

Fica sempre a expectativa:

O prefeito vai aparecer?

Mazinho não foi dessa vez.

Por isso a sessão não teve graça…!

Carro no Shopping

Porém, ainda rolou o negócio do carro da prefeitura passeando pelo shopping.

Josandro voltou a carga com o assunto.

Outro cemitério

O vereador Boa Ideia pediu que a prefeitura limpe o cemitério do Bonsucesso/Florentino.

Não é o mesmo que a prefeitura está ampliando e foi assunto muito visto aqui neste blog esta semana.

Vereador grátis?

Dos Anjos, da base do prefeito na câmara, se licenciou para entrar Jaime Gonçalves (ambos do PMDB).

A novidade é que Dos Anjos vai trabalhar na secretaria de Produção como ‘voluntário.’

Será mesmo?

Novo vereador (áudio)

Jaime Gonçalves, que assumiu nesta noite falou com o blog sobre os três meses de mandato.

Depois da sessão, Jaime foi comemorar com os colegas vereadores no PassaTempo, o bar/pizzaria que vende a cerveja mais gelada do mundo.

Ouça o vereador Jaime:

J R Braña B., com a ajuda impagável do correspondente internacional ZHO.