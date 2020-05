chineses covid indefinido #

RT en español (tradução oestadoacre)

El SARS-CoV-2 usa la mismas tácticas que el VIH para esquivar la respuesta inmune, descubren investigadores chinos

(El Sars-CoV-2 usa as mesmas táticas que o HIV para evitar a resposta imune, descobrem pesquisadores chineses)

La humanidad tendrá que adaptarse a una vida con el coronavirus, que podría quedarse indefinidamente, advierte un nuevo estudio.

(A humanidade terá que adaptar-se a uma vida com o coronavírus, que poderia permanecer indefinidamente, adverte um novo estudo)

El virus responsable del covid-19 utiliza la misma estrategia que el VIH para evadir el ataque del sistema inmune, según un nuevo estudio realizado por científicos chinos y publicado el 24 de mayo en el sitio web bioRxiv.

(O vírus responsável pela covid-19 usa a mesma estratégia do HIV para evitar o ataque do sistema imunológico, de acordo com um novo estudo de cientistas chineses publicado em 24 de maio no site bioRxiv)

El equipo de especialistas, liderado por el virólogo Zhang Hui, de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, recolectó células T asesinas (células inmunes producidas por personas después de haber superado una infección) de cinco pacientes recuperados de covid-19.

(A equipe de especialistas, liderada pelo virologista Zhang Hui, da Universidade Sun Yat-sen, em Guangzhou, coletou células T assassinas (células imunes produzidas por pessoas após terem superado uma infecção) de cinco pacientes cobertos de 19 pacientes recuperados.)

Sin embargo, las células recolectadas no resultaron efectivas. Se descubrió que les faltaba la molécula conocida como complejo principal de histocompatibilidad (MHC).

(No entanto, as células coletadas não foram eficazes. Eles foram encontrados com falta da molécula conhecida como o principal complexo de histocompatibilidade (MHC).

Tanto el SARS-CoV-2 como el VIH eliminan dichas moléculas en la superficie de las células utilizadas por nuestro sistema inmunitario para identificar y combatir infecciones.

(Tanto o SARS-CoV-2 quanto o HIV eliminam essas moléculas na superfície das células usadas pelo sistema imunológico para identificar e combater infecções.

Los investigadores advierten que la similitud en las características y tácticas utilizadas por ambos patógenos podría significar que el mundo tendrá que adaptarse a una vida con el coronavirus, tal vez indefinidamente.

(A semelhança nas características e táticas usadas pelos dois patógenos, alertam os pesquisadores, pode significar que o mundo terá que se adaptar a uma vida com o coronavírus, talvez indefinidamente.)

