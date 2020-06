#oestadoacre,live

O convidado desta noite, 20h (22 em Brasília) é Carlos Estevão, professor de Teoria Econômica da Ufac. Lotado no CCJSA. Trabalha no Curso de Economia e também é professor efetivo do Programa de Pós Graduação em Geografia. Mestrado de Geografia.

20h…aqui no oestadoacre, no facebook e youtube (canal oestadoacre)

Pelo Brasil e pela Democracia…Fora, Bolsonaro! (oestadoacre)