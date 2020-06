#famílias

Auxílio de R$600 foi aprovado pelo Congresso (câmara e senado) para ajudar as famílias carentes durante a pandemia…Bolsonaro e o ministro da economia Paulo Guedes propuseram apenas R$200.

Do Gov do Acre

Mais de 200 mil famílias foram contempladas com o auxílio emergencial no Acre

(…) o auxílio emergencial beneficiou até o mês de maio 209.043 mil famílias no estado, com repasse financeiro no valor total de R$ 184.255.200,00 injetados na economia local. No Acre existem 138.041 mil famílias inscritas no CadÚnico, o que equivale a 478.893 mil pessoas, sendo que mais de 86 mil são beneficiárias do programa Bolsa Família.

(…)

Em tempo: é o tamanho da pobreza…50% da população do Acre é pobre, já avisava o IBGE em dezembro de 2018.