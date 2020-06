#mmm

Quando se fala uma tonelada…

Segundo o ac, acima, o responsável por explicar como será a flexibilização da quarentena no Acre foi o secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão...leia sua declaração e tente pinçar alguma objetividade:

-A ideia é que a gente possa construir uma estratégia, um trabalho, onde a gente possa ter um foco, um ponto de equilíbrio com foco no Estado, com foco na saúde e com foco na economia visando garantir controle, estabilização e redução dos níveis de pandemia. Nós chegamos num estágio de contaminação que chama a atenção e que requer uma postura diferenciada do poder público. Nesse sentido, temos que ter um planejamento que faça e reflita os anseios da sociedade, reflita os conceitos da coletividade no que tange na manutenção de um estado de saúde adequado, mas que também tenha um olhar voltado para a situação da economia, para a situação das atividades empresariais como um todo.