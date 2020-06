#bomdia

Quando você inventa de tocar os óculos…

Assista:

Cuando te haces el de las gafas 😂 pic.twitter.com/pK3XmcA5rN — RT en Español (@ActualidadRT) June 17, 2020

Em tempo: ex-prefeito do PT de Tarauacá: ‘Votei no Ciro para presidente e nulo no segundo turno’ (assista)