Fábio Pontes: MBittar tenta fragilizar proteção da floresta

Bittar e a boiada

O líder da bancada da motosserra no Congresso, senador Márcio Bittar (MDB) não desiste de ofensiva de fragilizar a proteção da floresta no Acre. Em reunião com o presidente do @ICMBio, fez pressão para avançar proposta de reduzir a área da Resex Chico Mendes. pic.twitter.com/u7VzSG39eo

— Fabio Pontes (@fabiospontes) June 17, 2020