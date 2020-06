#desempregoacre

A crise do desemprego e na economia no Acre e no Brasil não começou com o flagelo do covid-19.

Desde Temer, o cafajeste que assumiu um governo ilegítimo por meio de uma trampa contra a Constituição, que o Acre e país pararam…e estão afundando!

A pandemia só joga mais luz à tragédia social agora desnudada com o desgoverno Bolsonaro, o pior ‘presidente’ da história da república.

Não há política econômica alguma, não há política de geração de empregos alguma, não há política de nada neste governo de famiglia…o que há é a não política, o não governo…

E o Acre tem responsabilidade nessa tragédia….

Aqui foram 82% de votos ao amigo de Queiroz.

J R Braña B.