oestadoacre reproduz texto traduzido da bloonberg, Ásia, sobre o futuro do planeta após mais uma pandemia, a pandemia do covid-19.

Bloomberg, Asia

Objetivo esclarecedor em um desafio imprevisível

A pandemia de Covid-19, que consome tudo, tem sido um catalisador histórico: acelerando tendências, expondo as condições subjacentes e esclarecendo os objetivos. Ao aderir aos princípios de colaboração e inovação, a crise atual pode se transformar em uma oportunidade única de levar o mundo a um caminho mais sustentável e resiliente.

Micróbios e vírus apressaram o fim dos impérios, exterminaram e deslocaram populações e provocaram duradouras quedas no comércio. Mas as pandemias também trouxeram desenvolvimento humano inesperado. A Peste Negra nivelou as desigualdades socioeconômicas e acabou com o feudalismo na Europa do século XIV. Shakespeare escreveu que o rei Lear e Newton descobriram a gravidade em quarentena durante as pragas inglesas do século XVII. E a gripe espanhola global de 1918 levou ao estabelecimento de sistemas de saúde pública e à invenção de vacinas.

A atual pandemia de Covid-19 não é diferente. Foi devastador, mas também oferece uma janela para o bem profundo

Além do custo incalculável na vida e no sofrimento humanos, o Covid-19 paralisou a economia global. No auge das paralisações em abril, 81% da força de trabalho global teve seu local de trabalho total ou parcialmente fechado, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho da ONU. O Banco Mundial estima que a economia global enfrenta sua pior crise desde a Grande Depressão deste ano, com 90% dos países do mundo experimentando uma redução na produção. Centenas de milhões ficaram desempregados, sofreram com a queda de renda e correm o risco de pobreza. Apesar desses desenvolvimentos sombrios, a crise também revelou vislumbres de mudanças positivas. Os cidadãos descobriram e expressaram apreço por trabalhadores essenciais frequentemente negligenciados, de enfermeiros a trabalhadores de saneamento. Cientista e empresas estão deixando de lado as rivalidades para cooperar de maneira sem precedentes para descobrir uma vacina. E os moradores de muitas cidades estão enfrentando uma diminuição do tráfego, deslocamentos e céus azuis há muito esquecidos.

