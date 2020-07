omspandemia

Covid-19: OMS diz que “há demasiados países a ir na direcção errada”

O número de infecções pelo SARS-CoV-2 no mundo não dá sinal de parar de aumentar e muitos governos estão a contribuir para o problema, disse esta segunda-feira o director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Deixem-me ser directo: há demasiados países a ir na direcção errada”, declarou.

“O vírus continua a ser o inimigo público número um, mas as acções de muitos governos e pessoas não reflectem isso”, disse ainda o responsável, acrescentando que “se não forem seguidas as medidas básicas, o que vai acontecer a esta pandemia é ficar muito, muito, muito pior”. No entanto, sublinhou, “não tem de ser assim.”

