sextou

O convidado de oestadoacre, live desta sexta é o músico Dito, que vai conversar sobre as coisas do Acre, o momento que atravessamos e, quem sabe, dar uma canja com seu talento de músico.

Vamos ver!

Começa 20h em ponto aqui nesta página (e também no face, youtube e twitter @oestadoacre)