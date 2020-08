Dep Edvaldo cobra do governo apoio ao ‘maior gerador de empregos’

comercio

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a cobrar do governo do Estado uma política voltada para atender os comerciantes acreanos afetados diretamente pela pandemia do novo coronavírus. Ele mencionou que já se passou mais de um mês e até o momento a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) não enviou à Assembleia um plano com medidas tributárias e fiscais de socorro ao setor.

“Já se passaram mais de um mês e nenhuma proposta até o momento foi apresentada pelo governo do estado para o comércio e o setor de serviços. Todos sabemos da crise fiscal que o Brasil está vivendo e consequentemente o estado do Acre está vivendo. A maior geradora de empregos, fora o setor público, é o comércio e prestadores de serviços.”, pontua o parlamentar acreano.

