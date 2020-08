auxílioemergencial

No Globo

Em tempo: Bolsonaro e Paulo Guedes não queriam o Auxílio Emergencial de 600…queriam R$200. O Congresso impôs acertadamente os 600 (100 Dólares)

Em tempo 2: Como retirar agora…? O governo reclama do impacto fiscal do auxílio, mas não diz um aí com o auxílio generoso de 1 trilhão aos bancos…

Em tempo 3: chegou a hora da renda básica para todo brasileiro (acima de 16 anos) que não tiver um emprego….e nada menos que 100 Dólares pode ser chamado de digno.

J R Braña B.