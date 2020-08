Atraso de salário? GladsonC votou contra seu próprio governo

gladsoncveto

Os senadores derrotaram o veto do presidente (sic) Bolsonaro que proibia reajuste de salários aos servidores públicos.

A medida de arrocho proposto pelo ministro Paulo Guedes e endossada pelo mito mostra a essência deste governo.

Agora o governador GladsonC, que foi senador, diz que a derrubada do veto da proibição do reajuste pode ter como consequência o ‘atraso de salários’ dos servidores do Acre.

Bom lembrar que o então senador GladsonC votou sim na Emenda 95 (teto de gasto), que proíbe recursos novos para a Educação, Saúde e investimentos…

Não é à-toa que não se vê obras públicas no Acre já há algum tempo…

Mas é bom lembrar:

Salários da maioria dos servidores públicos estão defasados…uma minoria de privilegiados de servidores públicos (no judiciário, legislativo, MP, Polícia Civil, PM e executivo) é que abocanha boa parte desse orçamento destinado ao pagamento de salários…

…professores, servidores da saúde (exceto médicos) e autarquias em geral vivem com migalhas…há muito tempo.

Chega ser humilhante o nível salarial no Acre desses setores.

Em tempo: confira o voto de GladsonC aqui na Emenda 55 (no senado teve esse número…95 foi na câmara)

J R Braña B.