Vereador alerta sobre o descaso com o Rio Acre

rioacre

Rio Acre

Carina Menezes

Com estiagem, Rio Acre está em situação de alerta máxima e vereador Eduardo Farias faz apelo

(…)

“O problema do Rio Acre não é pequeno. Engana-se quem pensa que é um problema apenas de discurso ecológico. Nós estamos falando de saúde, de vida, estamos falando da possibilidade de extinguir o único manancial de água em todo o vale do Acre”, disse o vereador Eduardo Farias.

Farias reforçou que a maior preocupação com a situação do rio neste período é com o abastecimento que já começa a ficar prejudicado. “Já estamos em situação de alerta máxima, isso significa dizer que, daqui a pouco vamos ter mais dificuldades em captar a água que abastece nossas casas. Imagina uma cidade que beira os 500 mil habitantes, sem água?”, alertou.

Além do risco no abastecimento, o manancial sofre com a ação humana. Segundo o vererador, o grande acumulo de lixo descartado diretamente nas águas deixam o cenário ainda mais crítico.

“Precisamos ter uma política muito séria com relação a educação ambiental e também uma ação de retirada do lixo das margens do rio, para podermos minimizar esses impactos”, acrescentou o vereador.

(…)