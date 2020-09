Programa Norte conectado à internet não contempla o Acre

internet

Macapá (do presidente do senado Alcolumbre) e Pará contemplados…

Agencia Brasil

Governo anuncia construção de 650 km de fibra óptica na região Norte (infovia de Macapá (AP) a Santarém (PA) deve atender 1 milhão de pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (1º), no Palácio do Planalto, um decreto que cria o programa Norte Conectado, iniciativa que reúne ações para a implantação, nos estados da Região Norte, de infraestrutura em fibra óptica, com capacidade superior a 100 gigabytes por segundo (GB/s) em conexão de dados, e a instalação de pontos de acesso à banda larga por satélite.

Na primeira fase do programa, será construído um canal de fibra óptica interligando as cidades de Macapá (AP), Alenquer (PA), Almeirim (PA) e Santarém (PA), em um trecho de 650 quilômetros de extensão.

(…)

Em tempo: assista abaixo entrevista de Aníbal Diniz, ex-diretor da Anatel, que fala da necessidade de sobrevivência do Acre ter uma forte estrutura de cabeamento para internet de alta velocidade….‘Sem isso o Acre não terá desenvolvimento’

-Rios seriam usados para levar a rede de internet no Acre (e na Amazônia)