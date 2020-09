Israel oferece tecnologia/armas e o Acre propõe vender carne

israelacre

O governo GladsonC ficou bem empolgado com as propostas de Israel sobre tecnologia em armamentos…será que é isso que o Acre precisa como prioridade? – oestadoacre

No Acre, embaixador de Israel apresenta tecnologia para Segurança Pública

O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, visitou na tarde desta quinta feira, 10, o Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública do Acre (CICC) para conhecer projetos e investimentos do Estado no setor.

O governador Gladson Cameli e o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, recepcionaram o diplomata que veio ao estado para, também, apresentar soluções usadas em seu país para resolver problemas relacionados à violência urbana e na faixa de fronteira.

(…)

-O que nós queremos é ter acesso a toda essa tecnologia que eles têm a nos oferecer (…) – governador GladsonC

(…)

Interesse na carne

“Nós vamos assinar um acordo de cooperação com o Acre na área de segurança, mas a carne do Acre nos interessa. Israel compra muita carne do Brasil, e aqui sabemos que a produção é grande. Então, vejo o início de uma promissora parceria”, disse o embaixador (Yossi Shelley).

(…)