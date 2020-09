Inscrições: Ação impulsiona negócios online com prêmios de 5 mil

economiadigital

(Divulgação comuniquese)

As inscrições vão até o dia 05 de outubro pela internet. Podem participar qualquer pessoa que venda pela internet (Redes sociais, marketplaces ou e-commerces) e movimentam pelo menos R$500 reais por mês.

Inscrições abertas: ação impulsiona negócios online com prêmios de até 5 mil reais

Com o objetivo de impulsionar negócios online, o movimento #BoraVender (www.boravender.com.br), está promovendo a ação ‘Sou Vendedor Digital’. A ideia é premiar os três negócios mais criativos com um ano de plano PRO da Loja Integrada – plataforma de e-commerce -, mentorias com especialistas e prêmio em dinheiro. A competição está com inscrições abertas até o dia 05 de outubro e conta com três etapas de avaliação: inscrição, votação popular e júri técnico.

Na segunda fase da competição o lojista vai enviar um vídeo explicando e mostrando o negócio. Estes vídeos serão avaliados em votação popular. Na terceira fase, a revelação da ordem dos três finalistas acontece ao vivo pelo youtube. O júri conta com a avaliação de especialistas em e-commerce, são eles: Alfredo Soares, Vice-presidente Institucional na VTEX e autor do livro best-seller Bora Vender, Bruno de Oliveira, CEO e Founder do Ecommerce na Prática e Lara Colombo, Sales & Marketing Director SMB – VTEX.

Segundo Alfredo Soares, o concurso é uma oportunidade para micro e pequenos lojistas garantirem um impulsionamento financeiro e mentoria ainda em 2020. ”Este ano nos provou que o e-commerce veio para ficar e que tem espaço para todos. O concurso é uma grande oportunidade para o vendedor que quer se especializar e utilizar plataformas digitais para escalar seu negócio”, explica.

Para participar da competição basta ser um vendedor digital que atue em marketplaces, lojas virtuais ou redes sociais, faturar pelo menos R$500 por mês e ter um negócio inovador. As inscrições estão acontecendo neste site. Confira os prêmios abaixo:

1º Lugar

1 cartão pré-pago sem a função saque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

1 ano gratuito de Loja Integrada, Plano Pro 4;

Mentoria virtual com Bruno de Oliveira, de 1h30 (uma hora e meia)

2º Lugar

1 ano gratuito de Loja Integrada, Plano Pro 3

Consultoria virtual com o time de Customer Success da Loja Integrada, de 4 horas, sendo 1 hora por semana, durante o mês de novembro de 2020, em horário comercial (09h às 18h)

3º Lugar

1 ano gratuito de Loja Integrada, Plano Pro 2