Vídeo: Sena espera promessa do governador da ponte ao 2º Distrito

pontesena116anos

No começo do mandato, na primeira aparição em Sena Madureira como governador eleito, sob uma tenda escaldante, GladsonC prometeu entregar a ponte que liga o centro ao segundo distrito até dezembro do segundo ano de sua gestão….se cumprida a promessa, a cidade receberia agora em dezembro (2020) a obra tão esperada.

Veja a promessa em vídeo:

