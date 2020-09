Bocalom: ‘Terei um cuidado de pai para aqueles que mais precisam’

bocalom

Do candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, PP/PSD

Tião Bocalom, candidato a prefeito de Rio BrancoTMEUS QUERIDOS AMIGOS E AMIGAS, SOU O TIÃO BOCALOM!

VOCÊS SABEM DE MINHAS LUTAS NESTAS ÚLTIMAS DÉCADAS!

ME DEDIQUEI E ME ESFORCEI MUITO PARA MOSTRAR QUE O ACRE, E ESPECIALMENTE RIO BRANCO, TEM JEITO COM O PROJETO “PRODUZIR PARA EMPREGAR”.

SOU UM HOMEM EXPERIENTE COM 67 ANOS DE VIDA, MAS AINDA ME CONSIDERANDO JOVEM, QUE JÁ FOI AGRICULTOR, ENGRAXATE, PROFESSOR, COMERCIANTE, INDUSTRIAL, VEREADOR, PREFEITO POR 3 VEZES E SECRETÁRIO DE ESTADO.

SOU FICHA LIMPA E, APESAR DE TANTOS MANDATOS PÚBLICOS, NUNCA RESPONDI A NENHUM PROCESSO POR DESVIOS DE DINHEIRO PÚBLICO.

POR ONDE PASSEI, ESCREVI UMA HISTÓRIA DE SUCESSO, POIS SEMPRE COLOQUEI DEUS, A FAMILIA, A DISCIPLINA E A INOVAÇÃO COMO PILARES.

SOU UM LIBERAL E CRISTÃO CONVICTO E TENTO ERRAR O MENOS POSSÍVEL.

ESTOU NA POLÍTICA PARA SERVIR!

À PARTIR DE HOJE, HUMILDEMENTE COMO SEMPRE FIZ, ESTOU ME COLOCANDO À DISPOSIÇÃO DE NOSSOS QUERIDOS RIO-BRANQUENSES, MAIS UMA VEZ, PARA SER O PREFEITO QUE QUER CUIDAR COM MUITO AMOR DE NOSSAS CRIANÇAS, NOSSOS JOVENS E NOSSOS ADULTOS.

QUERO CUIDAR DE TODOS, MAS TEREI UM CUIDADO DE PAI COM AQUELES QUE MAIS PRECISAM.

QUERO CUIDAR BEM DE NOSSA CIDADE, ESPECIALMENTE DE NOSSOS BAIRROS.

QUERO CUIDAR, COMO NUNCA UM OUTRO PREFEITO CUIDOU, DE NOSSA ZONA RURAL, PORQUE É DE LÁ QUE VEM NOSSA COMIDA E MULTIPLICA A RIQUEZA QUE MOVIMENTA A ECONOMIA DA CIDADE.

CAMPO RICO, CIDADE RICA! CAMPO POBRE, CIDADE POBRE!

TEREI AO MEU LADO COMO VICE PREFEITA, UMA MULHER DE FIBRA, CARINHOSA COM O PRÓXIMO, SRA MARFISA, ESPOSA DO SENADOR PETECÃO.

MARFISA ASSUMIU COMO DEPUTADA FEDERAL, PORTANTO, EXPERIENTE.

MARFISA, ASSIM COMO EU, VEM DE UMA FAMILIA HUMILDE E CONHECE A DOR DOS QUE MAIS PRECISAM.

AGORA, HUMILDEMENTE PEÇO O SEU VOTO DE CONFIANÇA PARA BOCALOM 11, PARA QUE EU POSSA SER O SEU PREFEITO, O PREFEITO DE SUA FAMILIA E DOS SEUS AMIGOS.

NOS AJUDE, REPASSANDO PARA TODOS OS SEU PARENTES E AMIGOS.

COM AS FORÇAS DE DEUS E DE NOSSO POVO, CHEGAREMOS À VITÓRIA!

CHEGOU A NOSSA VEZ!

FRATERNO ABRAÇO!

TIÃO BOCALOM

OBRIGADO POR VOCÊ TER LIDO TODO ESTE MATERIAL!