Divulgação: 4 meios de ganhar dinheiro na internet

4 formas de ganhar uma grana extra para quem ficou desempregado

Muitos brasileiros buscam alternativas para completar o orçamento neste momento em que o desemprego atingiu 13,7% da população, segundo o IBGE

A crise do coronavírus impactou diretamente o bolso de muitos brasileiros, já que o isolamento social, medida necessária para diminuir o contágio pela doença, provocou o fechamento de estabelecimentos comerciais não-essenciais, como shoppings, bares, lojas de roupas e cosméticos. Mesmo com o auxílio emergencial, conseguir formas de ganhar dinheiro extra, sem sair de casa, ainda é essencial para quem está no aperto.

Em meio a pandemia, o uso da tecnologia tem ajudado mais do que nunca, sendo fundamental para que as pessoas que estão em casa continuem ativas, comprando em lojas onlines como mercados e farmácias, acessando bancos, pedindo delivery, entre outras ações. Para quem precisa de uma grana extra, apostar na tecnologia pode ajudar a complementar a renda também. Listamos 4 formas de ganhar dinheiro durante o isolamento social.

1. Aposte em aulas de reforço escolar e idiomas

As escolas estão fechadas e muitas crianças e jovens estão estudando em casa. Caso seja bom em alguma matéria e goste de ensinar, uma dica é oferecer aulas de reforço escolar para os moradores do seu prédio. Este é um ótimo jeito de ganhar dinheiro, já que as aulas podem ser feitas à distância, com cada um na sua casa, por meio de ferramentas gratuitas como o Skype, Hangouts meet, entre outras. A mesma coisa vale para quem sabe algum idioma: aproveite esse conhecimento para ensinar outras pessoas em troca de uma graninha extra.

2. Preste serviço para apps de entrega

Uma boa opção para quem tem um veículo em casa – moto, carro ou utilitário – é entregar produtos através de apps de serviços de entregas. A Uello (www.uello.com.br) é uma boa opção para quem prefere transportar objetos e não passageiros. A empresa disponibiliza rotas diárias e o entregador não precisa enfrentar períodos de ociosidade sem remuneração, aguardando serviços. Além disso, você pode escolher entre moto, veículo de passeio ou veículo de carga e, com isso, recebe encomendas apropriadas. A logtech é 100% digital e garante escolha de rotas curtas, longas, com poucas ou muitas entregas. Os valores pagos pelas rotas são apresentados previamente e calculados a partir de km rodados, tempo de execução e esforço. Para se cadastrar e prestar serviços na plataforma, é necessário possuir CNPJ e se inscrever no link: www.uello.com.br/entregador. A Uello já está consolidada na grande São Paulo e em mais 13 municípios do interior. Realiza em média 5 mil entregas por dia para cerca de 120 clientes, entre eles Dafiti, Arezzo, MMartan, Petz e Carrefour.

3. Venda itens encalhados em casa

Com a situação atual do país, comerciar itens seminovos que estão sem uso em casa pode ser alternativa para ganhar uma grana extra e completar a renda. Além disso, o comércio de produtos usados evita o descarte desnecessário de itens em bom estado e que ainda podem ser úteis para outras pessoas. “Com a grande maioria das pessoas em casa, vender algo próprio que está sem uso é a forma mais rápida de aumentar a renda mensal, sem grandes investimentos de tempo e dinheiro. Uma dica é fazer uma limpeza no guarda-roupa, separar brinquedos, livros, CDs, acessórios de bebês, entre outros itens, criando um brechó online, por exemplo.”, comenta Pedro Henrique Freitas, especialista em comércio eletrônico e CEO da plataforma de e-commerce Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.br).

A Loja Integrada é uma plataforma gratuita que oferece recursos para a criação de lojas virtuais de maneira prática e intuitiva, com opções de temas e layouts, além de parcerias com meio de pagamentos e envios.

4. Responda pesquisa remuneradas

Responder pesquisas é uma das maneiras mais simples de ganhar dinheiro na Internet, sendo uma oportunidade de ajudar também as marcas a conhecerem melhor o seu público. O primeiro passo é se cadastrar em sites que agregam pesquisas remuneradas, como Toluna, Lifepoints e Greenpanthera – procure sempre sites com credibilidade. Ao informar dados do seu perfil, os portais te enviam questionários sobre produtos ou serviços por e-mail para você avaliá-los. A recompensa pode ser em forma de transferência PayPal, como é o caso da LifePoints, ou pontos que podem ser trocados por dinheiro ou crédito em lojas.