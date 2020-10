Perpétua: Migalhas do ministro de Bolsonaro aos agricultores do Acre

migalhas

As migalhas do ministro de Bolsonaro que não manda em nada, Onyx Lorezoni (aquele que foi perdoado por Sérgio Moro em denúncia de caixa 2, 3, 4…)

do TT da deputada Perpétua

Então o ministro Onyx vem ao Acre e faz um convênio de apenas R$ 1 milhão p incentivar a produção de alimentos dos agricultores rurais do Estado? Porque, se for, estão brincando com a vida do produtor rural que está abandonado, sem ramal e sem transporte para puxar sua produção. pic.twitter.com/vzFYlQptNN

— Perpétua Almeida (@perpetua_acre) October 19, 2020